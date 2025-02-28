Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bugün MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüğü, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti. Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar" denildi.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 4 Şubat'ta başvurduğu hastanede yapılan tektikler sonucunda kalp kapakçığında sorun meydana geldiği tespit edildi. Bahçeli, 6 Şubat'ta ise kalp kapakçığı ameliyatı oldu. MHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Bahçeli, daha sonra Ankara'daki evinde dinlenmeye geçti.

DHA