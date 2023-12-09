Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir ay arayla iki büyük acı yaşadı. Babacan'ın annesi Güner Babacan yaşamını yitirdi. Babacan geçen ay da babasını kaybetmişti.



Konuyla ilgili DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güner Babacan'ın cenazesi 10 Aralık Pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camisi'nden kaldırılacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.