Ali Babacan'ın partisi için tarih verildi !

Ali Babacan’ın kuracağı partiye ilgi büyük. Öyle ki, Babacan’ın bire bir yaklaşık bin (1000) kişiyle görüştüğü, bir o kadar da bekleyen olduğu ifade ediliyor. Her bir görüşmenin yaklaşık bir, bir buçuk saat sürdüğü belirtiliyor.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in aktardığı kulis şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Operasyonu’na HDP hariç Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin destek vermesi ve Meclis’ten geçen tezkereyle birlikte yükselen “birlik beraberlik” açıklamaları, Türkiye siyasetinin bundan sonra nasıl şekilleneceğine ilişkin farklı yorumları da beraberinde getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat’ın Ali Babacan’ın kuracağı parti ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi, “Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, Barış Pınarı Harekâtımıza destek şu anda yüzde 81… Eğer bir parti kurma niyetleri vardıysa bile bunu bir kez ertelemişlerdi geçmişte biliyorsunuz; 31 Mart seçimini beklediler. 31 Mart Seçiminde, Cumhur İttifakı’nın yüzde 52, AK Parti’nin yüzde 44 oy almış olması, siyasette bir boşluk olmadığını ortaya koydu. Bu yüzden bunlar ertelediler parti kurmayı. Şimdi oluşan havayla beraber görüyorum ki bunlar yine bir erteleme içindeler”.

Kurulması planlanan partilerden vazgeçme veya kuruluşun ertelenmesi gibi bir karar değişikliği olmadığını dünkü yazımda belirtmiştim. Bugünkü yazıda da eski başbakan yardımcısı Ali Babacan cephesinde durum ne, ona bakalım.

Yine bazı haberlere yansıdığı gibi “kurucular kurulunda geçmişte AK Parti’de yöneticilik veya milletvekilliği yapmış isimlerin veya hâlihazırda milletvekili olanların yer almayacağı” yönündeki bilgilerin de doğru olmadığını belirtiyorlar.

Babacan ekibi siyasi etik gereği hâlihazırda milletvekili olanlara veya hâlihazırda bir partinin yöneticisi sıfatına sahip olanlara teklif götürmedi. Talep onlardan gelirse bu isimlerle görüşüldü. Yani alınan prensip kararının, “şu şu isimler kurucular kurulunda yer almayacak” gibi bir bağlayıcılığı yok.

“Kurucular kurulunda siyasi yelpazenin farklı renkleri yer alacak mı?” sorusuna ise “Renkli bir tabloyla karşılaşacaksınız. Kurucu yapının oluşuna katkı sunanlara bakınca insanlar kendisini asli kurucu unsur gibi hissedecek” yanıtını veriyorlar.

Ali Babacan’ın kuracağı partiye ilgi büyük. Öyle ki, Babacan’ın bire bir yaklaşık bin (1000) kişiyle görüştüğü, bir o kadar da bekleyen olduğu ifade ediliyor. Her bir görüşmenin yaklaşık bir, bir buçuk saat sürdüğü belirtiliyor.

Babacan görüşmelere devam ediyor ama kuruluş için planlanan takvimde sona yaklaşıldığından, kısa süre içinde görüşmelere nokta konulacağı ve partinin kuruluşundan sonra katılımların sürebileceği yorumu yapılıyor.

Yola kimlerle çıkılacağı kısmen şekillense de kurucular kurulunun tam kadro netleşmesi için görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Bugünlerde üzerinde harıl harıl çalıştıkları ise ekonomi, yargı, eğitim, sağlık vb. alanlarda oluşturulan çalışma masalarında kaleme alınan politika temel metinleri… Partinin yol haritasını belirleyecek bu metinler için konunun uzmanları ve siyasetçiler birlikte çalışıyor.

Bir kez daha “Öngörülen tarih nedir?” diye sordum. Şu cevabı aldım: Parti aralık ayı sonunda, planlandığı gibi kurulacak.