Altan Öymen yoğun bakıma alındı
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CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen kaptığı virüs enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki Öymen’in İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öymen 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.
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