Arınç'ın bu açıklamaları yeniden gündemde!

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT’deki programda Fethullah Gülen’le görüşmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan onay aldığını ve Erdoğan’ın ziyaretten çok memnun olduğunu belirtiyor ve “Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu, onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa, bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti.” ifadelerini kullanıyor.

“BİZİM GÖREMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ GÖRÜYOR”

Yeniden gündeme gelen videoda Bülent Arınç şunları söylüyor: “Hocaefendi bana göre siyaset üstü bir insan. Bir partinin dar kalıpları içinde, ya da hükümetin her yaptığına ‘aferin’ diyecek bir düşüncede görmemek lazım. Türkiye ve dünyayı yakından takip ediyor. Buna bizzat şahit oldum. Bizim içinde olup da göremediğimiz pek çok şeyi daha objektif ve yukarıdan bakarak.

“KEŞKE GÖRÜŞEBİLSEK” DEDİ

Mümkün olursa hoca efendiyi bir ziyaret eder miyim diye gönlümden geçirmiştim. Hanım da bu işe çok sevindi. Washington’dan bulunduğu yer 4-5 saatlik bir mesafe. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz dedim. Çok memnun oldu. Keşke bizim için de mümkün olsa, görüşebilsek dedi. Ama programı çok yoğun. Selamlarımızı, sevgilerimizi götürürsünüz.

“BİZDEN BİR EMELLERİ OLUR MU, TAVSİYELERİ OLUR MU ÖĞREN”

Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu, onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa, bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti.

Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor.

“KENDİSİNE BÜYÜK İFTİRALAR ATILDI”

28 Şubat sürecinde de büyük sıkıntılar oldu. Kendisine büyük iftiralar atıldı.Birbirinden kötü yalanlar ve iftiralarla cezaevleri yolları gösterildi, davalar açıldı, örgütle suçlandı. Bu davaların hepsi hamdolsun ki beraatle sonuçlandı.”

NE OLMUŞTU?

“FETÖ’nün siyasi ayağı kim?” tartışmalarına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin 11 Şubat 2020 tarihli grup toplantısında, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir.” sözleriyle yanıt verdi.

