''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "CHP'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ama CHP Atatürk'ü suistimal ediyor" deyip, Atatürk bugün hayatta olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi, ortalık karıştı...

MHP tarafından Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Cemil Yavuz Aksu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Karakaya, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, ilçe toplantılarını ülkenin her köşesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

'İSTİSMAR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Karakaya, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu, ancak gelinen noktada CHP'nin Atatürk'ün adını istismar ettiğini söyledi. Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakasının olmadığını belirten Karakaya, "Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu. CHP yönetimi, sürekli olarak 'Atatürk’ün partisiyiz' söylemiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ve onun hatırasına saygı duyan vatandaşlarımızı istismar etmektedir. Atatürk, tüm partilerimizin ortak değeridir. CHP kendisine yönetilen her eleştiriye 'Atatürk’ün partisiyiz' sözleriyle çıkışta bulunması dahi örtülü bir Atatürk karşıtlığı ve onun Türk milleti nezdindeki aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Biz, ülkücü ve milliyetçi hareket olarak Atatürk'ün CHP yönetimi tarafından daha fazla siyasi istismarına izin vermeyeceğiz" dedi.