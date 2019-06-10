Bahçeli bu sözlerle Binali Yıldırımı mı kastediyor ?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da kullandığı "Kürdistan" ifadesi tartışılmaya devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada kullandığı "Kürdistan" ve "Pekeke" ifadeleri dikkat çekmişti. Yıldırım'ın bu ifadeleri milliyetçi kesimlerin tepkisini çekerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uzun süreli sessizliğini bozdu. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur.Bundan sonra da olamayacaktır.Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır.Sözümüzden dönmedik,sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik.Dünden bugüne duruşumuz aynıdır." ifadelerini kullandı.