Bahçeli, CHP'nin başörtüsü teklifine ateş püskürdü

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili ''Samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır.'' dedi. Bahçeli, ''CHP, şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Muhterem vekiller değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Nasıl bir hayat sorusuna verilebilecek cevap nasıl bir siyaset sorusunda gizlidir.

Kulaksıza küpe, burunsuza hızma olanlar, suyu kesik değirmen gibi olanlar samimiyet iddiasında bulunabilirler.

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Toplumsal yapıyı ideolojik mahalleye ayırıp köprü kurmaya çalışmak da siyaset olamaz.

CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Türkiye'yi barıştıracağım diyor. Barışmak için küslüğün olması gerekmiyor mu? Peki bu küslük nerededir ve bu küsenler nerededir? Bu küsler nereye saklanmıştır.

Türkiye barış ve huzurun ülkesidir. Türkiye küs değildir.

Ne yapsak beyhude. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Aynı tas aynı hamam. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir.

Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiştir. Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır.

CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim 2022 gecesi bir video yayınlayarak başörtüsü yasal düzenleme çağrısı yapması sakatlık, saçmalıktır.

Gazetelerin 451 el kaosa kalktı manşetlerini, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne bez parçası dediğini unutmuş değiliz.

CHP'YE ÇAĞRI: TUTARLILIĞINIZI GÖSTERMENİN ALTIN FIRSATI

Şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı.

CHP sözcülerinin açıklamalarıyla anayasa teklifine sıcak bakmadıklarını görmüş olduk.

Görüş ayrılıklarının, yanlış anlaşılmalarının bitirilmesi temennimizdir.

Yanlız başına uzlaşmak da yetmeyecektir. Mühim olan ahlakta, huzurda, ebediyete kadar birlikte yaşamaya uzlaşmaktır.

"CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Alevi vatandaşların talepleri karşılanmalı. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız.

Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz.

Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.

Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir.

Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir.

Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli.