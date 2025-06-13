Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatları tarihi rekorunu kırmanın eşiğine geldi

Piyasalar İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırı sonrasında alev aldı. Haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kuru Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyrine devam ederken, altın, petrol uçuşa geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, kripto para piyasalarında ve brent petrolde son durum....

Dün ABD'nin mayıs enflasyonunun tahminlerin altında kalması sonrasında ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentileri güçlenmesiyle sarsılan piyasalar bugün de yeni güne İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başladı.

İsrail ordusu sabaha karşı İran'a düzenlediği hava saldırısında yerleşim yerlerini vurdu. İran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar ortadoğudaki gerilimin geldiği son nokta oldu.

Ortadoğudaki başrolünde İsrail'in olduğu savaşın büyümesiyle birlikte başta Dolar, Euro ve Sterlin olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken, altın, gümüş ve petrol fiyatları uçuşa geçti.

Uzmanlar, tansiyonun artması halinde yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki sert yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın haftanın son işlem gününde yüzde 1,5 artarak 4.341 TL seviyesine ulaştı. Altının gram fiyatında tarihi zirve, 4.373 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Hatırlanacağı gibi dün de Euro hem 18 Nisan’dan bu yana dolar karşısında en güçlü seviyeye ulaştı, hem de TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Öte yandan teknik analizlere göre altının ons fiyatı 3.400–3.420 dolar aralığında kritik bir destek bölgesine oturmuş durumda. Uzmanlar, bu seviyelerin korunması hâlinde ons altında yeni rekorların görülebileceğini belirtiyor.

İşte 13 Haziran Cuma günü saat 12:30 itibariyle son durum:

Dolar : 39,42 TL

Euro : 45,49 TL

Sterlin :53,45 TL

Ons altın : 3.421 Dolar

Gram altın : 4.340 TL

Çeyrek altın : 7.105 TL

Yarım altın : 14.211 TL

Cumhuriyet altını : 29.221 TL

Gümüş : 46,15 TL

Bitcoin : 104.704 Dolar

Ethereum : 2.512 Dolar

Brent petrol: 73,45 Dolar