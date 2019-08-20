Bahçeli, Erdoğan’dan Bakan Soylu için ne istedi?

Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ son yazısında Cumhur ittifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için ayrıcalıklı bir görev istediğini öne sürdü.

Göktuğ yazısında "esas bomba haber" olarak tanımladığı kulis bilgisini "Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’dan talebi ile ilgili. Kaynaklarım, Bahçeli’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için Erdoğan’dan “güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı”nı istediğini ileri sürdü" diyerek aktardı.

Göktuğ ayrıca İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım’ın birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve kabineden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğinin de Ankar akulislerinde konuşulduğunu belirtti.