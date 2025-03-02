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Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia: ''Selahattin Demirtaş'ı aradı''

Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia: ''Selahattin Demirtaş'ı aradı''
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Yazar Nagehan Alçı, MHP lideri Bahçeli'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığını öne sürdü.

Yazer Nagehan Alçı Habertürk TV’de katıldığı yayında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığını öne sürüd.

Nagehan Alçı, "Bana gelen bilgi, Sayın Bahçeli'nin telefonla Selahattin Demirtaş'a ulaştığı ve onun verdiği destekten memnun olduğu yönünde bir konuşma geçtiği" dedi.

Alçı'nın söz konusu iddiasını ise DEM Parti kaynakları teyit edemedi.

Kaynaklar, "Bahçeli’nin Demirtaş‘ı aradığına ilişkin arayıp soran çok. Bizde böyle bir bilgi yok. Teyit edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Gazete Duvar'a yazdığı yazısında "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da" demişti.

Demirtaş yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım."

Etiketler Selahattin Demirtaş Devlet Bahçeli nagehan alçı telefon görüşmesi
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