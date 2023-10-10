Bahçeli: ''Kanın durması hayal! Kimden gelirse gelsin bu bir felaket!''

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsrail ile Hamas arasındaki savaşla ilgili olarak BM'nin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması neredeyse tam bir hayaldir. Kimden gelirse gelsin savunmasız insanların hedef alınması felakettir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin gündeminde 4. gününe giren Hamas-İsrail çatışması vardı. MHP lideri Bahçeli "Sivillerin hedef alınması felakettir ve çözüm arayışlarını dinamitlemektedir." dedi. Uluslararası toplumu göreve çağıran Devlet Bahçeli, hızla ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerinin devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e yönelik eleştirilerini hedef alan Bahçeli, "Milli damarı çatlamış ve kurumuştur" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ABD tarafından düşürülmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Ayak oyunlarına luzum yoktur. ABD, insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Emzikli bebekler katledilmektedir. Filistin tam bir asırdır felaketlerin çemberinde. Filistin sorunu içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir.

İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir. Tırmanın sıcak çatışma ortamı kaygı verici boyuttadır.

Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesidir. Kimden gelirse gelsin savunmasız insanların hedef alınması felakettir. İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı.

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler (BM) kararları yok sayılmıştır. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. BM acilen devreye girmelidir.

''FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI''

Filistin Devleti tanınmalı. ABD, Türkiye'nin çabalarını desteklemeli. ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çalışmalı.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA TARAF TUTMAK TERÖR YÖNTEMİDİR''

Terörizmin hiçbir türevi makul ve meşru değildir. Terör örgütleri arasında taraf tutmak farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Terörizm tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı ve kalleş bir silahtır. Teslim olmayacağız boyun eğmeyeceğiz. Sınır ötesine düzenlenen operasyonların da arkasındayız.

''TÜRKİYE'YE SALDIRMANIN ÖDENECEK BİR BEDELİ VARDIR''

Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Türk milletinin huzurunu bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır. Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kalmamıştır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Cani terör örgütünün beli kırılmıştır. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız.

''ABD'NİN SİHA'MIZI DÜŞÜRMESİNİ KINIYORUM''

SİHA'mız ABD'nin askeri varlığı tarafından düşürülmüştür. Gayrı hukuki bu müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre SİHA'mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istedği yer neresidir? ABD'nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden SİHA'mıza resmen ateş açmıştır. ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Çuval hadisesini de asla unutmuş ve unutacak değiliz. Ayağımızın altında dolaşmasınlar başka bir şey istemeyiz. Terörle ittifak kuranları tarih yargılayacaktır.

''TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ''

Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz. CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEZKERE ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, terörden rahatsızsa hodri meydan diyorum çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Şehit ile cani melanet ile millet arasında seçim yapmakta tercih zorluğu çekenler tezkereye itiraza hazırlananlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa vatana ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.

''CHP GENEL BAŞKANI'NIN MİLLİ DAMARI ÇATLAMIŞTIR''

CHP Genel Başkanı'nın milli damarı çatlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi karalama niyeti gayri milliliktir. Kılıçdaroğlu 'Şu Meclis'e Gazi Meclis demiyorum. Bu Meclis saraydan talimatla milletvekillerini el kaldırıp indirdiği bir Meclis'tir.' demiştir. Bu zatı uyarmıştım önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatmak isterim demiştim. Sayın Kılıçdaroğlu anlaşılan ne söylesek bana mısın demiyorsun. Senin gazi hanende vatanseverlik yoktur. TBMM'nin gaziliğini sen kabul etsen ne yazar etmesen ne yazar? Gazi Meclis senin gibilerine rağmen kurulmuştur. 'TBMM gazi değildir.' diyen Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik unvanını tartışmaya açması zannederim yakındır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karın ağrısı esasen Atatürk'tür ve miras bıraktığı kutlu eserleridir. Kılıçdaroğlu'nun aklını başına devşirmesini temenni ediyorum.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE CANCİĞER KUZU SARMASI...''

Terör örgütleri ile canciğer kuzu sarması olan Kılıçdaroğlu'nun bizim gibi olması zaten olacak şey değildir. O tarafını belli etmiş tercihini yapmıştır. Kılılçdaroğlu'nun ne olduğu kendi partisine oy veren vatandaşlarımız açısından bile tartışma konusudur.''