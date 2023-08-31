Bahçeli: Zilletin izini silip atmak için bir saniye durmayacağız

MHP lideri Bahçeli, ''31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin izini tamamen silip atmak için yerimizde bir saniye durmayacağız'' dedi.

MHP lideri Bahçeli, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak il kongrelerine mesaj gönderdi. Bahçeli, Cumhuriyetin yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu yaşatmak azminde olan bir iradenin sivrildiğini belirterek, "Bu iradenin kaynağı hem millettir hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerdir. Türkiye'nin ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devri kapanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer ve müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır. 100'üncü yıl dönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün atacağımız her hayırlı adım önümüzdeki yeni yüzyılı imar ve ihya edecektir. Bugün yapacağımız her fedakarlık yeni yüzyılın süper güç Türkiye'sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'MİZE ZİLLET MÜSTAHAK DEĞİLDİR'

MHP'nin siyaset felsefesinin özü ve öznesinin insan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız. Türkiye'mize zillet müstahak değildir. Hezimet vaat eden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye'mize asla layık değildir. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, Kızılelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynısıdır" dedi.

Önlerine bakarak mücadelelerine odaklandıklarını kaydeden Bahçeli, "İlçe kongrelerimizle başlayıp il kongrelerimizle demini alacak ve nihayet 14'üncü Büyük Kurultayımızla neticelenecek demokratik süreç, partimizin ve yenilenmiş kadrolarımızın Türkiye'ye hizmet aşkını da perçinleyecektir. Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin izini tamamen silip atmak için yerimizde bir saniye durmayacağız. Yılmadan, yorulmadan, saflarımızı bozmadan diri şekilde dava ve siyaset mücadelesine devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA