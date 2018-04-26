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  4. 26 Nisan 2018 17:48

Bahçeli'den Abdullah Gül'e: ''İkazlara uyması lazım''

MHP lideri Bahçeli, Başbakan Yıldırım ile görüşen Abdullah Gül hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den Abdullah Gül'e: ''İkazlara uyması lazım''
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, "Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak." dedi.

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MHP lideri CHP ve HDP ile ilgili "Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" dedi.

İHA

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