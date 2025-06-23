Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran Trump'tan petrol çıkışı: ''Fiyatları düşürün''

Orta Doğu'daki yangına körükle giden ABD Başkanı Donald Trump, ''Petrol fiyatlarını düşürün, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın'' dedi.

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası petrol fiyatları son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Trump: Petrol fiyatlarını düşürün

ABD Başkanı Donald Trump, artan petrol fiyatları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, “Petrol fiyatlarını düşürün, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın" ifadelerini kullandı.

Aynı paylaşımda ABD Enerji Bakanlığı’na da seslenen Trump, “Sondaj yapın, hem de hemen” dedi.

DHA