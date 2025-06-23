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Orta Doğu'daki çatışmalar petrolü uçurdu: 5 ayın zirvesinde

Orta Doğu'daki çatışmalar petrolü uçurdu: 5 ayın zirvesinde
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İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ABD'nin dahil olmasıyla bölgede gerilim tavan yaptı. Brent petrol fiyatları son 5 ayın zirvesine çıktı.

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası piyasalar da sarsıldı. 

Bloomberg HT’nin aktardığına göre brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükselirken ABD ham petrolüyse yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu İran’ın ana nükleer tesislerini “yok ettiğini” açıklamış, daha sonra petrol fiyatları yükselmişti.

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üçüncü en büyük ham petrol üreticisi.

Piyasalar İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde daha fazla artış bekliyor.

 

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Etiketler brent petrol İsrail İran abd
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