Bahçeli'den CHP'ye 15 milletvekili tepkisi !

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır."



Demokrasinin kökleşmesine ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini, dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu sağlayan mekanizmalara, dinamik vasıta ve muhtevalara sahiptir.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarlı yükselişini gaye edinmiş, Türk milletinin huzur ve güvenliğinin demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koymuştur. Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Türkiye’nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler,hangi tahrik ve tezgâha heves ederlerse etsinler,asla başaramayacaklar,asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir.Cumhur İttifakı mazlumların umudu,masum ve mağdurların ufku olacaktır.

Siyaset elbette millete hizmetin demokratik vasıtasıdır. Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir. Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır.

Gözyaşlarıyla,boynu bükük şekilde,adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir.Karşımızda demokrasi kahramanları değil,demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir

Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar! Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı! Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız!

15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun.