Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “OHAL devam etmelidir” dedi.

Devlet Bahçeli parti genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından konuştu.

Olağanüstü hal uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi.

CHP’nin “Adalet Yürüyüşü”nü de eleştiren Bahçeli, “Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü, sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur” ifadelerini kullandı.