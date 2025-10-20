Bahçeli'den KKTC açılımı: ''KKTC artık Türkiye'ye katılmalı!''

  1. Anasayfa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimde katılımın az olduğunun altını çizerek KKTC parlamentosunun toplanması gerektiğini söyledi.

KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre Erhürman yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından bir açıklama yaparak, seçimde katılımın az olduğunu vurguladı ve KKTC parlamentosunun toplanması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle oldu:

"KKTC federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini açıklamalı. KKTC, Türkiye'ye katılmalı. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. KKTC parlamentosu toplanmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler kktc Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamento bertan özerdağ
