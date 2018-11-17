Bahçeli'den rest: ''MHP'yi bağlamaz!''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yerel seçim değerlendirmeleri sonrasında konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı paylaşımda "Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yerel seçim değerlendirmeleri sonrasında konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.

Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.

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