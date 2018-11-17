Suda kriz var! Su satıcıları indirimi reddetti !
Suda kriz var! Su satıcıları indirimi reddetti !
O da Avrupa'nıBergen’i ! Hayatını karartan sevgilinin cezası belli oldu
O da Avrupa'nıBergen’i ! Hayatını karartan sevgilinin cezası belli oldu
Facebook'ta ''iPhone'' yasağı ! Zuckerberg açıkladı
Facebook'ta ''iPhone'' yasağı ! Zuckerberg açıkladı
Yunan Bakan'ın Twitter'ı: ''Atina'ya Türk bayrağı dikeceğiz''
Yunan Bakan'ın Twitter'ı: ''Atina'ya Türk bayrağı dikeceğiz''
Vatandaş ''parayı'' BES'te buldu ! BES'ten büyük kopuş
Vatandaş ''parayı'' BES'te buldu ! BES'ten büyük kopuş
Kriz AVM kapısından girdi: Mağazalar boşalıyor !
Kriz AVM kapısından girdi: Mağazalar boşalıyor !
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı: Dışarı şemsiyesiz çıkmayın !
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı: Dışarı şemsiyesiz çıkmayın !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Kasım 2018 12:23

Bahçeli'den rest: ''MHP'yi bağlamaz!''

MHP lideri Bahçeli, MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'un yerel seçimlerle ilgili açıklamalarına çok sert bir yanıt verdi.

Bahçeli'den rest: ''MHP'yi bağlamaz!''
A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yerel seçim değerlendirmeleri sonrasında konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı paylaşımda "Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yerel seçim değerlendirmeleri sonrasında konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.

Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.

MHP'den AK Parti'ye: Anketler ve sokak alarm veriyorMHP'den AK Parti'ye: Anketler ve sokak alarm veriyor

 

 
 

devlet bahçeli , cemal enginyurt , mhp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM