Bakan Akar, Gürcistan heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.