Bakan Akar, Gürcistan heyetini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol