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  4. 28 Mart 2018 12:40

Bakan ''aklınızı başınıza alın'' diyen vatandaşa yanıt

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatı konusunda hükümetin politikalarını eleştiren ve ucuz et formülünü anlatan çobana yanıt verdi.

Bakan ''aklınızı başınıza alın'' diyen vatandaşa yanıt
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Sosyal medyada paylaştığı videoda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya seslenen ve et ithalatını eleştirerek et fiyatının düşürülmesi için önerilerde bulunan çoban kamuoyunda büyük ilgi gördü.

"Fakıbaba canımızı çok sıkıyor" diyen ve "El insaf. Aklınızı biraz başınıza alın" diyen çobanın çağrısına Bakan Fakıbaba'dan yanıt geldi.

Fakıbaba, katıldığı bir programda çobanın sözlerine atıf yaparak "Bizim düşündüğümüzü belki birileri söylemiştir" diyerek çobana şöyle seslendi: "Esasında onun mesajlarını uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Fakıbaba, 300 koyun projesi konusunda da yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

ahmet eşref fakıbaba , aklınızı başınıza alın
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