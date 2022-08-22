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Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Etiketler çavuşoğlu bakan ab komisyonu
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