Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol