Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.

Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu 'Gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti Afganistan'da. Tüm şehirlerde ilerlediler. Ghani ülkeyi terk etti ve Taliban Kabil'e girdi. Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz Taliban da dahil buna. Şu anda bazı bölgelerde panik var' ifadelerini kullandı.

'Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz' diyen Çavuşoğlu sözleri şöyle devam etti;

'Havaalanında bizi üzen görüntüler oldu. Bazı kardeşlerimiz vefat etti. Biz havalimanında askeri tarafın yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Tahliyeler devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil diğer ülkelerin tahliyelerine de destek veriyoruz'

Bölgedeki diğer gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, 'Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün'de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci var. Suriyeli göçmenlerin artık ülkelerine geri dönmesi için daha önce 4'lü bir inisiyatif olmuştu. Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde dönmeleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

'Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişiklerin gelişmesinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu biliyoruz' diyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Libya'daki durum Afganistan'daki durum hakkında bilgi verdim. Körfez ülkeleri arasındaki durumun yeniden normalleşmesi bölgenin kalkınma açısından önemlidir'