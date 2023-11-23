Bakan Fidan Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin'le karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile enerji alanında iş birliği imkanları ele alındı.