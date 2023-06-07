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Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. 

Bakan Fidan görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. .

İki Bakan, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı. 

Etiketler bakan fidan hakan fidan isveç
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