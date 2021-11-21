Bakan Gül'den gençlere: Kimsenin size müdahale etmesine izin vermeyin

Adalet Bakanı Gül'ün mesajları arasında, "Kimsenin sizin düşünce, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale etmesine izin vermeyin" sözleri yer aldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İstanbul Üniversitesi Meclis Simülasyonu etkinliği kapanış programına katıldı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezindeki programda konuşan Bakan Gül, gençlere 'adil olmaları' ve 'farklı görüşleri' dinlemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

'MUHALEFET ELBETTE ELEŞTİRECEK'

"Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir" diyen Bakan Gül, muhalefetin eleştirilerine 'tahammül edilmesi' gerektiğini söyledi. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Parlamentoya da hakim olan ruh, her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Niçin yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, kürsü dokunulmazlığı var? Kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz, bunun adı demokrasidir. Demokrasi tahammül kültürüdür. 'Muhalefet, baksana neler söylüyor, neler eleştiriyor.' Elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir, muhalefet de eleştirecek."

'KİMSENİN YAŞAM TARZINIZA MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEYİN'

Gençlere seslenen bakan Gül, "Kimsenin sizin düşünce, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.