Bakan Hulusi Akar'dan yeni Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

Akar şöyle konuştu:

''Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?''

"Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın','terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir" diyen Akar, o konuşmayı yaptığı sırada olaylardan haberi olmadığını söyledi.

Akar, şöyle devam etti:

"Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. İfadem çarpıtıldı. Amacımız, Kılıçdaroğlu'nun sağ salim oradan ayrılmasını sağlamaktı.

Niyetimizi sorgulamak en hafif tabiriyle ahlaki bir sorundur.

Oradaki insanların tamamının saldırgan olması mümkün değil."

Hulusi Akar'dan tepki çeken konuşma !