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  1. 13 Nisan 2017 23:27

Bakan Işık'tan hava savunma sistemi açıklaması

Bakan Fikri Işık, S-400 füzeleri hakkında son aşamada olduklarını açıkladı.

Bakan Işık'tan hava savunma sistemi açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirterek, S-400'lerle ilgili süreçtı son karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.

 "Şuan Rakka operasyonu konusunda kesinleşmiş bir karar yok"

ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Işık, "PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." diye konuştu.

"ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli"

Bakan Işık, "(ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurması) Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir." dedi.

AA

rusya , füze , bakan ışık , s 400