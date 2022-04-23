Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışına giden mühendislerle ilgili ''Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kars'ta gençlerle sahurda buluştu. Gençlere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'deki beyin göçü konusuna değinen Karaismailoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

MÜHENDİS İHRAÇ EDEN ÜLKE HALİNE GELDİK

Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programında, üniversite öğrencileriyle birlikte sıraya giren Karaismailoğlu, yemeğini alarak sahurunu yaptı. Karaismailoğlu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada,yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında önemli bir azalma olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik."

"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERLE YAPIYORUZ"

Karailmailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz."

"1 MİLYAR LİTRE TASARRUF"

Yapılan projeler sayesinde elde edilen tasarruflara değinen Adil Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun bir de yan faydaları var. Tabi biz sürekli söylüyoruz. Ulaştırma projeleri birer akarsu gibi gittikleri yerlere hareket getiriyor, canlılık getiriyor, bereket geliyor. Sonucunda üretim artıyor, istihdam artıyor, turizm artıyor, tarım artıyor ve hepsinden artı faydalanma oluyor. 1 yere ne kadar hızlı, ne kadar güvenli ulaşabilirseniz. O bölgenin kalkınmasına çok fazlasıyla etki ediyorsunuz. Onun için biz projeler yaptıktan sonra etki durumlarını izliyoruz. O yatırım oranının 10 katı milli gelire verdiği katkıları var. Bölgesine verdiği katkılar var. Bölünmüş yol yaptığınız da mesela o bölgede, buradaki turizmin katsayındaki artışlara bakıyorsunuz. Hakikaten yatırım maliyetinin çok çok üzerinde tabi bu yaptığımız yatırımlar sayesinde tabi bakın yılda tam 7 milyar saatlik tasarruf yapıyoruz. Tam 7 milyar saat, hani dedim ya zamanın kıymetini bazen anlamıyoruz. Ama zaman hakikaten hepsinden daha kıymetli, çünkü insanın ömrü artık zamanla yarışıyor. Ayrıca yıllık bu yapılan projeler sayesinde 1 milyar litre yakıttan tasarruf var arkadaşlar, bu ekonomiye katkıdır, bu milli gelire katkıdır. yani yatırım maliyetlerini düşündüğünüzde bunlarla karşılaştırın hakikaten yatırım maliyetleri çok az kalıyor."