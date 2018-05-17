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  4. 17 Mayıs 2018 23:24

Bakan Soylu: ''Keleş değil kalem olmalı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki programlarının ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: ''Keleş değil kalem olmalı''
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin projesinin  hakim çıktığını belirterek, 'Bir proje koydular ortaya küçük çocukları kandırmaya  çalıştılar. 'Arkamızda Amerika, Avrupa var' dediler, onlara güvenerek bu ülkede  istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı.' dedi. 

Soylu; 'Çocuklarınızın elinde keleş değil, kalem olmalı. Birilerinin piyonu değil, robot  üreterek Anadolu insanının gücünü net şekilde gösteren insanlar olmalı.' dedi.

Bakan Soylu, Yüksekova'daki programlarının ardından Şemdinli ilçesine  geçerek, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan  Soylu, burada yaptığı konuşmada, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, şehir  hastaneleri, insansız hava araçları, helikopterler yaptıklarını, geleceğe umutla  bakan çocukların, yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye'ye adım  adım ilerlediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen  yöneticilerimiz yok. Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin  gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden  cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur  duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz attığımız her adım  sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım."   diye konuştu.

Katıldığı uluslararası toplantılarda "sizin göç, uyuşturucu tamponunuz  değiliz" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine  söylediklerini aktaran Soylu, bu öz güveni buradan, milletin iradesinden  aldıklarını kaydetti.

Soylu, yıllarca ülkenin, terörle, ekonomik krizlerle, kardeşi kardeşe  düşürerek terbiye edilmeye çalışıldığını ancak bunun inadına kardeşlikle, onların  oyunlarına gelmediklerini, fakir fukara bir ülke olmadıklarını vurguladı.

"Milletimizin, adaletin projesi galip geldi"

"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah  verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz  elinin tersiyle itti." diyen Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çukurlar açtılar, belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları  haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım  adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin  projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya küçük çocukları kandırmaya  çalıştılar. Arkamızda Amerika, Avrupa var dediler, onlara güvenerek bu ülkede  istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler  beceremediler. Terörle Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler.  Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar  beceremediler. Bugün memleketimizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı  bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi,  beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi  galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi."

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