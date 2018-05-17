Bakan Soylu: ''Keleş değil kalem olmalı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin projesinin hakim çıktığını belirterek, 'Bir proje koydular ortaya küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. 'Arkamızda Amerika, Avrupa var' dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı.' dedi.

Soylu; 'Çocuklarınızın elinde keleş değil, kalem olmalı. Birilerinin piyonu değil, robot üreterek Anadolu insanının gücünü net şekilde gösteren insanlar olmalı.' dedi.



Bakan Soylu, Yüksekova'daki programlarının ardından Şemdinli ilçesine geçerek, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, şehir hastaneleri, insansız hava araçları, helikopterler yaptıklarını, geleceğe umutla bakan çocukların, yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım." diye konuştu.

Katıldığı uluslararası toplantılarda "sizin göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini aktaran Soylu, bu öz güveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını kaydetti.

Soylu, yıllarca ülkenin, terörle, ekonomik krizlerle, kardeşi kardeşe düşürerek terbiye edilmeye çalışıldığını ancak bunun inadına kardeşlikle, onların oyunlarına gelmediklerini, fakir fukara bir ülke olmadıklarını vurguladı.

"Milletimizin, adaletin projesi galip geldi"

"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti." diyen Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çukurlar açtılar, belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. Arkamızda Amerika, Avrupa var dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memleketimizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi."