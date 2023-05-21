Bakan Soylu, Oy ve Ötesi'ni hedef aldı: ''Siz Gezicisiniz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oy ve Ötesi Derneği'ni hedef alarak, ''Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği'ni ziyaret etti. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Oy ve Ötesi Derneği'ni hedef alarak, "Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim akşamı yaptığı konuşmaları eleştiren Soylu, Anadolu Ajansı'nı savunarak, "Cumhurbaşkanı'mız gece 01.00'den sonra konuştu. Biz önde olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanı o kadar temkinli konuşuyor. Bunlar, 'Anadolu Ajansı yanlış bilgi veriyor, milleti yanlış yönlendiriyor' dediler. Hepimiz biliyoruz, kırsalda köylerde oylar hemen sayılır ve sisteme girer. Sistemin içerisine girdiği zaman bizim adayımız her zaman yüzde 70'lerde açılır. Daha sonra yüzde 50'lere kadar düşer. AK Parti de yüzde 60-65'lerde açılır ve o da yüzde 40'lara kadar düşer. Çünkü biz kırsalda güçlü bir partiyiz, merkezde ise kafa kafaya bir mücadele oluyor. Şimdi bir oyu zamanında sisteme girmek neden algı operasyonu olsun" ifadelerini kullandı.

'SİZ SEÇİMİ KARIŞTIRMAK İÇİN ORADASINIZ'

Oy ve Ötesi Derneği'nin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının 'yasak' olduğunu söyleyen Soylu, şunları aktardı:

"Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye'de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, 'Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz' diyorlar. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız. Bu Oy ve Ötesi Derneği'ni İsveç devleti finanse ediyor. Para gönderiyor, niçin? Türkiye'deki seçimi karıştırabilmek için. Bu kadar açık ve net. Ben sivil toplum örgütlerinden sorumluyum. Bunları tahkik ettik, denetledik ve bunlara dünyadan gelen paraları gördük. ABD'den, İsveç'ten gelen paraları gördük. Bunların işi gücü Tayyip Erdoğan gider de bu ülkede bir vesayet kurabilir miyiz? İsveç değil, ABD değil, o bastığınız dergiler değil, PKK değil, FETÖ değil, topunuz bir araya gelseniz gene yenileceksiniz. Sandık kurulu başkanlarına tekrar ifade ediyorum. geçen dönem bunları sınıflara alıp, bunlara gözlemci statüsü vermek yanlıştı. O zaman her dernek gelsin orada kendi adına bir görev edinsin. Bu son derece yanlıştır. Birçok yerde seçmeni taciz ettiler, birçok yerde kavga çıkardılar. İnsanların oy kullanmalarını engellemek için çalıştılar. Bunların işi karıştırıcılıktır, kaostur ve bu kaosa da sandık kurulu başkanları, ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulları müsaade etmemelidir. Seçim hukukunda bir dernek seçime müdahale edemez."