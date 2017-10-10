Bakan Soylu'dan Emniyet müdürlerine ''mafya'' talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il emniyet müdür yardımcıları ve KOM şube müdürleri ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, FETÖ başta olmak üzere suç örgütleri ile mücadele konusu ele alındı. Son dönemde üst üste organize suç örgütlerinin dayak atma ve tehdit görüntüleri yayınlanmıştı. Bu görüntüler kamuoyunda da tepki çekmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Soylu’nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ile emniyet müdür yardımcıları ve KOM şube müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve FETÖ ile mücadele faaliyetlerine ilişkin konular değerlendirildi.

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kriptolu örgüt üyelerinin tespit edilmesi, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesi konusunda talimat verdi. Bakan Soylu, ayrıca mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlara musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında talimat verdi.