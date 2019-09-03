Bakan Soylu'ya bir tepki de Muharrem İnce'den !

İçişleri Bakanı Soylu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Güneydoğu Anadolu ziyareti sonrası söylediği “Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz” sözlerine tepki gösteren CHP’li Muharrem İnce, “Seçimde millet sizi pejmürde etmiş, yetmemiş bir kez daha pejmürde etmiş. Seçilmiş Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırarak, tehdit ederek haddini bilmeyenlerin, millet iradesini ve hukuku yok sayanların sonu bir kez daha pejmürde olmaktır” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nu tehdit eden Soylu'ya CHP'den yanıt !

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na tehdit: Pejmürde ederiz