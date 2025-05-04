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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı sonrası ilk açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e saldıran S.T. isimli saldırganın gözaltına alındığını belirterek, ''Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e yönelik çirkin saldırıya ilişkin ''CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'' açıklamasını yaptı. 

BAKAN TUNÇ: SALDIRIYI KINIYORUM

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Etiketler özgür özel yumruklu saldırı Ali Yerlikaya
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