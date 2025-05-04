Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e saldıran S.T. isimli saldırganın gözaltına alındığını belirterek, ''Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e yönelik çirkin saldırıya ilişkin ''CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'' açıklamasını yaptı.

BAKAN TUNÇ: SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.