Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından yumruklu saldırıya uğradı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. S.T. (66) adlı bir kişi, Özel'e yumruk attı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Özgür Özel'e yaklaşan S.T.'nin sert bir şekilde yüzüne vurduğu görülüyor. Özel'in saldırının ardından başını tuttuğu görüldü.

Başka açıdan çekilen bir görüntüde ise, yumruklu saldırıda bulunan kişiyi çevredekiler etkisiz hale getiriyor. Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise şüpheliye tekme atıyor. Bu sırada görüntülerde Özgür Özel'in "Birşey yok" dediği anlar da görülüyor.

BAKAN YERLİKAYA: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e yönelik çirkin saldırıya ilişkin ''CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'' açıklamasını yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

2004 YILINDA İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu ve işsiz olduğu da öğrenildi. 2004 yılında çocuklarını öldürmekten sabıkası olduğu, şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unusuruna ratlanmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu bilgisi edinildi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.