Bakan Yumaklı'dan ''misafir'' düzeltmesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2050 yılındaki toplam nüfusun gelen 'misafir'lerle birlikte 210 milyon olacağını söyleyerek gıda ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2050 yılındaki toplam nüfusun gelen 'misafir'lerle birlikte 210 milyon olacağını söyleyerek gıda ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi. Bakan Yumaklı sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek düzeltme yaptı. Bakan, “misafir” olarak kaçak göçmenleri değil turistleri kastettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, “Bu rakamları ifade ederken kullandığım ‘misafir’ kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı şu açıklamayı yaptı:

“Mersin’de dün yaptığım bir konuşmamda, şu anda hem vatandaşlarımızın hem turistlerimizin gıda ihtiyacını karşıladığımızı, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bazı rakamlar vererek açıkladım. Bu rakamları ifade ederken kullandığım “misafir” kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında “misafir” ifadesinden açık şekilde “turist”leri kast ettiğim görülmektedir ki, turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır. Tarımsal potansiyelimiz her geçen gün nasıl artıyorsa, turizm potansiyelimizin de artışını elbette görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu sebeple gıda politikalarımızı belirlerken, her yıl artan şekilde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi (TURİSTLERİMİZİ) de göz önünde bulunduruyoruz.”