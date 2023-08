BBP Genel Başkanı Destici, yerel seçimler hakkında konuştu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mart ayında yapılacak yerel seçimler hakkında konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere partilerinin amblemi ve adaylarıyla katılacaklarını belirterek, "BBP, tüm hazırlığını buna göre yaptı. Aynı zamanda BBP, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak hareket edecektir." dedi.

Destici, Trabzon'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haftalardır "vergideki adaletsizlikten" bahsettiğine dikkati çeken Destici, "Onu da bazıları yanlış yorumluyorlar, ben servet vergisinden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaksın. 'Akaryakıt alırken asgari ücretli ile Türkiye'nin en zengini aynı vergiyi ödemesin' diyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Meclis'te partisinin grubu bulunsaydı denge oluşturacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"'Bunları yapıyorsunuz, yapmıyorsanız biz o zaman gereğini yapıyoruz' derdik. Ama milletimiz bize bu yetkiyi vermedi. Onun için bize dönüp de 'Siz de bunları desteklediniz, vebale ortaksınız...' Asla değiliz, hiç öyle bir şey yok. Doğruyu destekledik, yanlışı desteklemedik, desteklemiyoruz. Milletimiz seçimde gereğini yapsaydı. Biz gereğini yaptık. Biz de bilirdik 3-5 vekil alıp başkasının partisinin listesinden Meclis'e girmeyi ama biz ne yaptık, amblemimizi ve adaylarımızı koyduk, milletimize gittik. Milletimiz böyle takdir etti, eyvallah saygı duyuyoruz. Ama şimdi BBP'den hesap soramaz. Kimi Meclis'e gönderdiyse ondan soracak, kendisinden başlayarak. Vergideki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi lazım. Hayat pahalılığı mücadelesinin azimle sürmesi lazım, maaşlarda, ücretlerde her alanda adalet sağlanması lazım. Her alanda ve ivedilikle de emeklilerimizin mağduriyetinin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması lazım."

Yerel seçimlere de partilerinin amblemi ve adaylarıyla katılacaklarının altını çizen Destici, "BBP, tüm hazırlığını buna göre yaptı. Aynı zamanda BBP, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak hareket edecektir. Elbette ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya başta olmak üzere PKK'nın uzantısı HDP'nin desteğiyle Millet İttifakı, özellikle CHP tarafından 2019 seçimlerinde kazanılmış olan bütün belediyelerin onların elinden alınarak, milli, yerli, İslami, inanç ve kültür bilincinden olan Cumhur İttifakı'na geçmesi için de BBP üzerine düşeni orada da yapacaktır." diye konuştu.

Destici, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını almanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Niye CHP'den İstanbul'u almak önemlidir veya neden gereklidir? Şunun için gerekli. Birincisi, ben daha önce de 'Millet İttifakı'nın ya da CHP'nin HDP ile yani PKK ile işbirliğini görmek istiyorsanız İstanbul Belediyesi'ne bakın, orası bir laboratuvardır' dedim. Ve birkaç gün önce Meral Akşener Hanımefendi itiraf etti. Ne dedi? 'İstanbul Belediyesinden bizim iki genel müdürümüz var' dedi. HDP'nin kaç genel müdürü var? HDP'nin de genel müdürleri var orada. İzmir'de de var. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de de var. Birincisi terör örgütünden, onların musallatından kurtarmak için İstanbul başta olmak üzere HDP destekli belediyelerin kazanılması gerek."

Aile yapısı, inanç ve kültürün muhafazası için de bunun gerekli olduğunu savunan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir CHP milletvekili ne diyor? Sıradan bir milletvekili değil, bir grup başkanvekili. Ahlaksızlığın, sapkınlığın timsali olan LGBT için ne diyor? 'Onur yürüyüşünde olanlar sizden daha onurludur' diyor. LGBT'yi bir sapkınlık ya da ahlaksızlık olarak, İslam dışı olarak gören bütün Müslümanlara, inanan çevrelere hatta bütün dünyadaki hangi dine mensup olursa olsun, hangi ahlak görüşüne mensup olursa olsun LGBT onursuzluğuna karşı çıkanları bu şekilde değerlendiriyor. İşte bu CHP'nin grup başkanvekili. Kendisinin bir ahlak ve inanç fukarası olduğunun farkında bile değil. İşte o belediyeler aynı zamanda sadece PKK değil, bu sapkınların da yuvası oluyor. Onların da desteklendiği, fonlandığı, büyütülmesi için her türlü desteğin verildiği yapılara dönüşüyor belediyeler. Onun için bu onursuzlardan da bu kültür ve inanç, iman fukaralarından da hatta daha da ilerisi bu kültürümüzün ve inancımızın düşmanı olan bu kişilerden de bizim oraları kurtarmamız gerekiyor. Buralarda şahsi hesap yapamayız, buralarda birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve teröre karşı da; ahlaki terör diye nitelendiriyoruz biz bu sapkınlıkları, bu LGBT'lileri; ahlaki teröre karşı da bizim birlik olmamız lazım. Ve Türkiye'yi buralardan temizlemek için işte önce yuvalandıkları o CHP'li belediyelerden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum."

Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.