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BBP lideri Destici'den yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

BBP lideri Destici'den yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı
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Cumhur İttifakı'nı destekleyen BBP lideri Mustafa Destici, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" sözlerine açıklık getirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" sözleri üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhur İttifakı destekçisi Destici, partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Destici açıklamasında, "Ancak o gün itibarıyla cumhurbaşkanlığı ve genel başkanlık sıfatının aynı anda taşınmasının bazı mahsurlarına dikkat çekmiş, o günkü yeni anayasa teklifimizde de yer vermiştik. Dün ifade ettiğim de buydu. BBP'nin geçmişte anayasa teklifindeki bu önerisinin sanki bugün uygulanan sisteme yönelikmiş gibi haberleştirilmesini, kasıtlı ve fitne amaçlı buluyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak başkanlık sisteminden yanayız. Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz. Hele ki o eski, eksik parlamenter sistemle bugünkü sistemi kıyasladığımızda, bin kere daha bugünkü sistem diyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler bbp mustafa destici
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