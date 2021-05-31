Biden'dan Erdoğan'a: Yakın çalışma arzumuz var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Yakın çalışma arzumuz var'' dediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Ukrayna'ya silah satışımızdan kimse rahatsız olmamalı.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi.
Rus uzmanlar Türkiye'de bulunmayacak. S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak.
Mısır'a büyükelçi atama süreci başladı, aşama aşama gidecek bir şey.
İsrail ile sağlıklı bir ilişki için, Gazze'ye olan saldırılarını durdurumalı."
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