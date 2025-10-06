  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü

Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü

Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü
Güncelleme:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına itiraz edilmeyeceği ve Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye edileceği iddia edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de sona erecek.

ODA TV'de yer alan habere göre; Türkiye, AİHM kararına itiraz etmeyecek ve Demirtaş tahliye edilecek. 

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025 tarihli kararlarına rağmen Demirtaş’ın hâlâ cezaevinde tutulduğunu hatırlattı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin son başvuruyu “kararın kesinleşmediği” gerekçesiyle reddettiğini söyledi.

AİHM kararlarına tarafların üç ay içinde itiraz hakkı bulunduğunu belirten Karaman, bu itirazların “Panel” adı verilen beş kişilik heyet tarafından inceleneceğini, panelin kabul etmesi halinde dosyanın Büyük Daire’ye gideceğini, aksi durumda ise kararın kesinleşmiş olacağını vurguladı.

Karaman, 24 Eylül 2025 itibarıyla Kobani dosyasının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildiğini hatırlatarak, istinaf mahkemesinin dosyayı ivedilikle inceleyip Demirtaş ve diğer siyasetçilerin tahliyesine karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Avukat Karaman, hükümetin itiraz etmemesi halinde 8 Ekim 2025’te AİHM kararının kesinleşeceğini ve bunun da tahliye için bağlayıcı olacağını dile getirdi.

İddialara göre ise Türkiye, karara itiraz etmeyecek ve Demirtaş için 8 Ekim'de tahliye kararı verilecek.

MHP'den çok konuşulacak genel af ve Selahattin Demirtaş açıklamasıMHP'den çok konuşulacak genel af ve Selahattin Demirtaş açıklamasıGüncel

 

OdaTV.com

text-ad
Etiketler Selahattin Demirtaş aihm tahliye cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Ortadoğuda kana doymayan İsrail'den yeni savaş tehdidi! Ortadoğuda kana doymayan İsrail'den yeni savaş tehdidi! Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyonun nedeni ortaya çıktı: Yarım milyar TL'lik zarar var! İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyonun nedeni ortaya çıktı: Yarım milyar TL'lik zarar var! Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor! Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor! Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Silivri'de halen tutuklu olan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar Silivri'de halen tutuklu olan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar Selen Görgüzel'den ''göğüs uçlarımı göremiyorsunuz'' diyen Sinan Akçıl'a olay olan tepki Selen Görgüzel'den ''göğüs uçlarımı göremiyorsunuz'' diyen Sinan Akçıl'a olay olan tepki
Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Survivor'a da katılan Milli sporcu Sabriye Şengül iğrenç tacizi ifşa etti! Survivor'a da katılan Milli sporcu Sabriye Şengül iğrenç tacizi ifşa etti! Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı İşte iktidarın erken seçim istememe nedeni: 20 seçim anketinin ortalaması alındı İşte iktidarın erken seçim istememe nedeni: 20 seçim anketinin ortalaması alındı Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; ifadesi ortaya çıktı! Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; ifadesi ortaya çıktı! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! ''Yan bakma'' kavgasında 5 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler! ''Yan bakma'' kavgasında 5 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler!