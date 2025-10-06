Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına itiraz edilmeyeceği ve Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye edileceği iddia edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de sona erecek.

ODA TV'de yer alan habere göre; Türkiye, AİHM kararına itiraz etmeyecek ve Demirtaş tahliye edilecek.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025 tarihli kararlarına rağmen Demirtaş’ın hâlâ cezaevinde tutulduğunu hatırlattı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin son başvuruyu “kararın kesinleşmediği” gerekçesiyle reddettiğini söyledi.

AİHM kararlarına tarafların üç ay içinde itiraz hakkı bulunduğunu belirten Karaman, bu itirazların “Panel” adı verilen beş kişilik heyet tarafından inceleneceğini, panelin kabul etmesi halinde dosyanın Büyük Daire’ye gideceğini, aksi durumda ise kararın kesinleşmiş olacağını vurguladı.

Karaman, 24 Eylül 2025 itibarıyla Kobani dosyasının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildiğini hatırlatarak, istinaf mahkemesinin dosyayı ivedilikle inceleyip Demirtaş ve diğer siyasetçilerin tahliyesine karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Avukat Karaman, hükümetin itiraz etmemesi halinde 8 Ekim 2025’te AİHM kararının kesinleşeceğini ve bunun da tahliye için bağlayıcı olacağını dile getirdi.

İddialara göre ise Türkiye, karara itiraz etmeyecek ve Demirtaş için 8 Ekim'de tahliye kararı verilecek.

OdaTV.com