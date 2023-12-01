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Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti

Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için İBB'deki görevinden istifa etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci bugün sona eriyor. Kamuda görev yapan isimlerin bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

GÖKÇE İSTİFASINI RESMEN SUNDU

İstanbul’un yaşadığı kentsel problemler hakkında hazırladığı raporlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

İBB'den İzmir'e talip çıktı! İstifa edip, aday olacakİBB'den İzmir'e talip çıktı! İstifa edip, aday olacakPolitika

 

Etiketler buğra gökçe izmir adaylık istifa ibb İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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