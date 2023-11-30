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İBB'den İzmir'e talip çıktı! İstifa edip, aday olacak

İBB'den İzmir'e talip çıktı! İstifa edip, aday olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için görevinden istifa edecek.

1 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci için son aşamaya gelindi. Kamuda görev yapan isimler yarın saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmek durumunda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak. BirGün'de yer alan habere göre, Gökce yarın istifasını sunarak görevinden ayrılacak.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

Birgün

Etiketler ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi buğra gökce izmir büyükşehir belediyesi belediye başkan adayı
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