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Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''Halkın yüzde 70'i erken seçim istiyor!''

Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''Halkın yüzde 70'i erken seçim istiyor!''
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CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır "Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapacağız. Bu, halkın iktidara olan tepkisini sandıkta göstermesinin zamanıdır" diyerek halkın yüzde 70'nin erken seçim istediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay'a ilişkin konuştu.

Sözcü TV'de konuşan Başarır, 'Kampanya'nın başladığını belirterek, "Susmak yok, durmak yok, geri adım yok. Hem Ankara'da miting yapacağız, hem kurultayımızı yapacağız. Çarşamba günü İstanbul Şişli'de miting yapacağız. Hafta sonu başka bir ilde miting yapacağız" diye konuştu

Başarır, "Biz artık sokağa çıkıp halkımızla buluşacağız. Mitingler yapacağız, kurultayımızı yapacağız ve Anadolu'yu gezeceğiz. Bizim tek amacımız seçim ve sandık. Seçimle bu iktidardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bunları Gezi'de de gördük" açıklamalarına tepki gösteren Başarır, "Türkiye'de her şey kötü gidiyor; ekonomi kötü, adalet kötü, dış politika kötü. Erdoğan, halkın taleplerini ve protestolarını görmezden gelmeye devam ediyor. Ama halk artık bunu istemiyor. Türkiye'nin yüzde 70'i seçim istiyor. Bu iktidar sandıkla gidecek" şeklinde konuştu.

Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Dolar, euro, enflasyon artıyor; insanların alım gücü her geçen gün düşüyor. Türkiye'de milyonlarca insan icralık durumda, ev kiralarını ödeyemiyor. Bu, Erdoğan'ın yönetiminin bir sonucudur. Halk buna son vermek istiyor. Artık tek çözüm seçim ve sandıktır.

Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapacağız. Bu, halkın iktidara olan tepkisini sandıkta göstermesinin zamanıdır."

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Etiketler Ali Mahir Başarır erken seçim seçim CHP
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