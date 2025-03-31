İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanıyla birlikte Türkiye genelindeki protestolarda çok sayıda göstericinin tutuklanmasıyla devam eden süreçte sokaktan yükselen "erken seçim" çağrıları kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına da yansımaya başladı.

SER-AR Araştırma Şirketi tarafından 24-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu 2025 yılı içinde bir erken genel seçim yapılmasını destekliyor. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 63,5’i erken seçime “Evet” derken, yüzde 33,2’si bu fikre karşı çıktı. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve ülke genelinde etkisini sürdüren protesto gösterileriyle birlikte, erken seçim taleplerinin toplumda daha fazla karşılık bulduğu görülüyor. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde siyasetin seyrini belirleyecek en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

İşte SER-AR araştırmanın 2025 yılında erken bir genel seçim olmalı mı anketinin sonuçları: