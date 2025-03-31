  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı

İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı

İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanıyla birlikte Türkiye genelindeki protestolarda çok sayıda göstericinin tutuklanmasıyla devam eden süreçte sokaktan yükselen "erken seçim" çağrıları kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına da yansımaya başladı.

SER-AR Araştırma Şirketi tarafından 24-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu 2025 yılı içinde bir erken genel seçim yapılmasını destekliyor. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 63,5’i erken seçime “Evet” derken, yüzde 33,2’si bu fikre karşı çıktı. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve ülke genelinde etkisini sürdüren protesto gösterileriyle birlikte, erken seçim taleplerinin toplumda daha fazla karşılık bulduğu görülüyor. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde siyasetin seyrini belirleyecek en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

İşte SER-AR araştırmanın 2025 yılında erken bir genel seçim olmalı mı anketinin sonuçları:

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanıyla birlikte Türkiye genelindeki protestolarda çok sayıda göstericinin tutuklanmasıyla devam eden süreçte sokaktan yükselen "erken seçim" çağrıları kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına da yansımaya başladı.

İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranlarıİmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranlarıHaber
ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandıORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandıHaber

 

 

Etiketler ser-ar ser-ar araştırma erken seçim sandık seçim erken seçim sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti Antalya'da kar sürprizi: 30 santimetreye ulaştı, araçlar yolda kaldı! Antalya'da kar sürprizi: 30 santimetreye ulaştı, araçlar yolda kaldı! Antalya'da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel Ekrem İmamoğlu çağrısı Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel Ekrem İmamoğlu çağrısı Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti İki ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar birbirine girdi! İki ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar birbirine girdi! Trump ''bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum'' diyerek duyurdu! Trump ''bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum'' diyerek duyurdu! MHP lideri Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı: ''Geciktirmemek gerekiyor!'' MHP lideri Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı: ''Geciktirmemek gerekiyor!'' Çok sayıda ilimiz kışı yaşıyor... Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Çok sayıda ilimiz kışı yaşıyor... Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ?
Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu Güzel insan Volkan Konak'ı hayata döndürme çabası kamerada Güzel insan Volkan Konak'ı hayata döndürme çabası kamerada Kızılgezegen'de bir ilk... NASA Mars'ta ''patlamış mısır'' buldu Kızılgezegen'de bir ilk... NASA Mars'ta ''patlamış mısır'' buldu İşte Türkiye'nin gerçekten de ''küllerinden doğan'' el emeği geleneksel tatlısı İşte Türkiye'nin gerçekten de ''küllerinden doğan'' el emeği geleneksel tatlısı Türkiye'nin uçurumun kenarındaki ''ömür törpüsü'' merdivenleri kamerada Türkiye'nin uçurumun kenarındaki ''ömür törpüsü'' merdivenleri kamerada Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi!'' Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi!'' MHP ile DEM ilk kez bayramlaştı, görüşmeye İmamoğlu ayrıntısı damgasını vurdu MHP ile DEM ilk kez bayramlaştı, görüşmeye İmamoğlu ayrıntısı damgasını vurdu Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı