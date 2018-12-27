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  4. 27 Aralık 2018 19:40

Çavuşoğlu: ''En önemli faktör Türkiye'dir''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: ''En önemli faktör Türkiye'dir''
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm arayışıyla ilgili, "Suriyelilerin sahiplendiği bir çözüm istiyoruz." dedi. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için başlatılacak BM soruşturması, BM Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmasına bağlı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını da değerlendirdi. Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi." dedi..

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