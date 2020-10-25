Çavuşoğlu'ndan ırkçı siyasetçiye tepki: Artık dur demenin zamanı geldi

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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal paylaşımının ardından Çavuşoğlu'ndan çok sert bir tepki geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
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