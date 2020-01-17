ÇED raporunun onaylanmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki

Kanal İstanbul'un ÇED raporuna onay verilmesinin ardından tepki gösteren İBB başkanı İmamoğlu, tüm hukuki yolların kullanılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul ÇED raporunu onayladıklarını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip edeceklerini belirten İmamoğlu, "ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil.

Süreci bununla da bitmiyor. ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi için tüm hukuki yolları deneyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var. Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul'un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük 'ihanet' için tüm hukuki yolları kullanacağız" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili 1:100.0000 planına itiraz dilekçesini de sundu.

4 SAYFALIK MEKTUBUN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nı Erdoğan’a Ankara’da teslim ettiği 4 sayfalık mektubun içeriğiyle ilgili soruyu, “Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. 4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul’un bugününü ve yarınını bizler tarafından kendilerine aktarmak istediğimi çok samimi bir dille, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye tarihinin İstanbul’da en yüksek oy sayısıyla seçilmiş belediye başkanı olarak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim. Bundan sonraki takdir, bundan sonraki vicdan, adalet duygusu verilecek karar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı’na aittir. Cevabımı merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim henüz bir cevap almadım” şeklinde yanıtladı.

ERDOĞAN'A 'KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA RANT' YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı dakikalarda yaptığı konuşmasında, 'Kanal İstanbul bu ‘şahsın’ konusu değildir' sözleri gazeteciler tarafından İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu ise, ‘Bu şahıs derken kimi kast etti?’ sorusunu sordu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul konusunda brifing verme talebini içeren mektubu hakkında da konuşarak 'Bizim söylediğimiz doğru olmaz' sözlerini değerlendirdi ve ‘Doğru söylemiş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Özel buluşmayı bekliyoruz’ dedi.

İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında Katar emirinin annesinin arsa aldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı söyleyen Erdoğan’ın, ‘Bazı CHP’liler bu güzergahtan arsa aldı’ iddiasını değerlendirdi.

İmamoğlu “Cumhurbaşkanını doğru bilgilendirdiğimiz için mutluyuz. Çünkü bakanı da hiç arsa hareketi olmadı demişti. Ama biz orada arsa alanların kimin CHP’ye oy verdiğini, kimin AK Parti’ye oy verdiğini bilemiyoruz. Katarlı veya bir başka şey de beni ilgilendirmiyor. Orada yaratılan rantın birileri tarafından önceden arsa hareketine dönüştürülmesi ve nereden alacaklarını bilmesi bence Sayın Cumhurbaşkanı onu analiz etsin. Kimin AK Partili, kimin CHP’li olduğunu değil" dedi.