Cem Küçük: ''Genel af gelebilir!''

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük katıldığı canlı yayında, AK Parti iktidarının 14 Mayıs seçimleri öncesinde "genel af" müjdesinin gelebileceğini duyurdu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala AK Parti iktidarı "müjde" sepetini açtı. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

TV100’de Özgür İfade programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel af çıkarabileceğini iddia etti.

Erdoğan’ın seçimi bıçak sırtında gördüğünü dile getiren Cem Küçük, “Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil ‘Konuşuluyor’ dendi” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Beyannamede üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine ve kamuda mülakatın kaldırılmasına kadar pek çok başlık yer aldı. Erdoğan'ın vaatleri arasında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Aile destek sigortası" da yer aldı.