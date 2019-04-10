CHP, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için YSK'ya başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi için resmi başvuruda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu’na dilekçe verdi.

“OY FARKI 15 BİN 119”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 15 bin 119 oy farkı olduğunu açıkladı.

Kaftancıoğlu “Şu an itibariyle İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 30 bin 242’si sayılmış durumda. İstanbul’un, Pendik, Esenyurt, Avcılar ve Maltepe ilçelerinde sayımlar devam etmekte. Bugün birkaç saat içinde bitecek. Maltepe ilçesindeki sayımlar MHP’nin başvurularıyla yavaşlatılıyor” dedi.

Büyükçekmece’deki tartışmalara da değinen Kaftancıoğlu, “Normalde seçim takvimine göre 17 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır, başvurular yapılır. 31 Ocak tarihi itibariyle seçmen listeleri kesinleşir. Bu seçimde de böyle oldu. İstanbul’un 39 ilçesinde de yığma, taşıma seçmen itirazları yaptık. 19 bin 502 seçmene itiraz ettik CHP olarak. 5 bin 862 seçmenin kaydı durduruldu bu itirazlarımızla. 13 bin 680 itirazımız reddedildi. O gün Büyükçekmece’ye dair de bizim itirazlarımız vardı. biz ve AKP tarafından yasal süreç içinde 3 bin seçmene itiraz edildi. 745 seçmenin kaydı donduruldu, sonrasında da listeler kesinleşti” diye konuştu.

Bu arada Kaftancıoğlu’yla birlikte, 81 ildeki CHP İl başkanları, açıklama yaparak YSK’ye çağrıda bulundu. İl Başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 7 maddelik çağrıyı tekrarladı.

57 SANDIKTA SAYIM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Canan Kaftancıoğlu yeniden sayılması istenen 57 sandıkta sayım işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Sayımın sonucuna göre Ekrem İmamoğlu’nun lehine 13 oy daha eklendi” ifadelerini kullandı.